最終値下げ深澤辰哉　サマパラ　アクスタ

人気グループ···SnowMan首が折れています！！裏は剥がれないようにコーティングしてあります！首が折れている深澤さんのサマパラアクスタを２つ所持していますが、上手くくっつけたら折れているのが分かりにくいです！！（画像3枚目）気にならない方よろしくお願い致します！！



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