  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
希少　陶板皿　一点物
商品番号 D33499527360
商品名

希少　陶板皿　一点物
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ご覧いただきまして、有難うございます。色絵の陶板皿になります。　作家物で、図柄がウロコ模様で形としても珍しいお品です。コレクションしていた、物になります。お箱はありません。アンティークなお品になりますので、ホツ、スレ等ございますが、時代の変化としてお受け取り下さいますよう、よろしくお願いします。※画像をよく、ご覧下さい。サイズ　縦　　約16センチ横　　約16センチ高さ　約3センチ※中央部分が、少し沈んでいる作りです。自宅保管になっていましたお品です。骨董、アンティークを十分にご理解頂ける方での、ご購入をよろしくお願いします。即購入可能お値引きは、ご遠慮下さい。また、購入後の、返品交換等は、致しませんのでその点も、合わせて、よろしくお願いします。#骨董#アンティーク#器#陶器#陶板#皿#唐津#色絵
http://narcologia.ru/goods/preference716738.html
http://narcologia.ru/goods/capitation531008.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion571778.html 希少　陶板皿　一点物
希少　陶板皿　一点物希少　陶板皿　一点物
希少　陶板皿　一点物希少 陶板皿 一点物 | labiela.com
希少　陶板皿　一点物希少 陶板皿 一点物 | labiela.com
希少　陶板皿　一点物希少　陶板皿　一点物
希少　陶板皿　一点物希少　陶板皿　一点物
希少　陶板皿　一点物希少　陶板皿　一点物
希少　陶板皿　一点物希少 陶板皿 一点物 | labiela.com
希少　陶板皿　一点物希少 陶板皿 一点物 | labiela.com
希少　陶板皿　一点物希少　陶板皿　一点物
希少　陶板皿　一点物希少　陶板皿　一点物
希少　陶板皿　一点物希少 陶板皿 一点物 | hospitaldaprovidencia.org.br
希少　陶板皿　一点物希少　陶板皿　一点物
希少　陶板皿　一点物希少　陶板皿　一点物
希少　陶板皿　一点物セーブル｜幻の陶磁器と称されるフランス国立陶磁器製作所工房の絵皿 ...
希少　陶板皿　一点物

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru