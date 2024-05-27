希少　陶板皿　一点物

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ご覧いただきまして、有難うございます。色絵の陶板皿になります。 作家物で、図柄がウロコ模様で形としても珍しいお品です。コレクションしていた、物になります。お箱はありません。アンティークなお品になりますので、ホツ、スレ等ございますが、時代の変化としてお受け取り下さいますよう、よろしくお願いします。※画像をよく、ご覧下さい。サイズ 縦 約16センチ横 約16センチ高さ 約3センチ※中央部分が、少し沈んでいる作りです。自宅保管になっていましたお品です。骨董、アンティークを十分にご理解頂ける方での、ご購入をよろしくお願いします。即購入可能お値引きは、ご遠慮下さい。また、購入後の、返品交換等は、致しませんのでその点も、合わせて、よろしくお願いします。#骨董#アンティーク#器#陶器#陶板#皿#唐津#色絵