エクラー　Ecler NUO2.0 DJミキサー

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商品詳細
即購入OKです。匿名で安心にらくらくメルカリ便で服部致します。EclerNUO2.0DJミキサースペイン発のブランド「エクラー」。音楽ジャンル、DJプレイスタイルにかかわらず、長年に渡りコアな方にも支持されています。小さな傷等ありますが、全体的に比較的綺麗な状態です。裏面の端が白くなっています（写真10枚目）必ず確認をお願い致します。訳あり品としての出品です。電源ケーブルは付属しません。◇スペック■タイプ：2ミキシングチャンネル＋1MICRO/LINEチャンネル■チャンネル数：PHONO入力ｘ2/LINE入力ｘ3■デジタル入出力：MASTER出力ｘ2(バランスXLR、アンバランスRCA)BOOTH出力ｘ1(アンバランスRCA)■オーディオインターフェイス機能：FXSEND/RETURN、【PRE/POST】機能付■DVS機能：ブラック/シルバー■エフェクト：370×165×80mm■寸法：約3kg■質量：3バンドEQキルスイッチあくまで中古品ですので細かな点が気になる方は、ご購入をご遠慮下さい。
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