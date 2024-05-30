tc electronic POLYTUNE 3 Mini

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tc electronic】POLYTUNEシリーズから新たにバッファーを搭載したミニ ...

購入後未使用のため美品です。ペダルボードにサイズが合わないため出品しました。商品出荷時についたと想定される傷が若干ございますので、ご理解いただけるかたの購入をお願いします。■ペダル型ギター/ベース用チューナー■POLYTUNEシリーズ■特徴・高品位バッファー搭載のコンパクトチューナー・3つのチューニングモードを搭載 -ポリフォニック：全6弦のチューニング情報を一気に表示(6弦ギターのみ) -ストロボ：精度±0.02セントの超高精度チューニングモード -クロマチック：素早い反応によるクイックなチューニングモード・ON/OFF可能な高品位バッファーBONAFIDEBUFFER内蔵・トゥルー・バイパス/バッファード・バイパスの切り替え可能・常にチューニングを確認できる常時ONモード設定も可能・高高度LEDによるあらゆる場所での高い視認性■スペック・バイパス・モードトゥルー・バイパス（バッファードバイパス選択可）・入力コネクター1/4\"モノラル標準フォン・出力コネクター1/4\"モノラル標準フォン・キャリブレーションA=440Hz固定・チューニングレンジA0（27.5Hz）～C8（4186Hz）・消費電流：＞100mA■寸法：W51mmxD93mmxH45mm■電源：DC9Vセンターマイナスアダプター(別売り、電池使用不可)※画像はイメージです。POLYTUNE3Minitcelectronic#tcelectronic#POLYTUNE3Mini種類···エフェクター・プロセッサー