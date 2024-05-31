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ジェイソン　VS フレディ　フィギアセット　現状
商品番号 D39850184640
商品名

ジェイソン　VS フレディ　フィギアセット　現状
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュアエルム街の悪夢のフレディ　クルーガー13日の金曜日のジェイソン10年以上前に購入して飾っていましたが、フレディの爪は一本紛失、一本折れてる状態です。ジェイソンのマスクは止めるゴムの上が切れ、サイドはダルダルになってます。可動部分は傷んでるところはありませんので問題なく動きます。
http://narcologia.ru/goods/stepchild126952.html
http://narcologia.ru/goods/enquire374189.html
http://narcologia.ru/goods/ordering684779.html
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