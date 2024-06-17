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七海ひろき アクリルスタンド 缶バッジ
商品番号 C82497715115
商品名

七海ひろき アクリルスタンド 缶バッジ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)七海ひろきさんのアクリルスタンド6つ、アクリルプレート1つ、缶バッジ1つのセットです。アクリルスタンドは組み立て、暗所で飾っていました。バラ売りは考えておりません。#七海ひろき※中古品にご理解いただける方のみご購入お願いいたします。※他の出品とおまとめ購入ご希望の場合は購入前にコメントくださいませ。
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