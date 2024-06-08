☆Pearl/パール製14\

パール製のフロアタム用14\"x14\"ファイバーケースです。傷、汚れ、テープ痕がありますが、割れなどなく使用上問題なく使用できます。※受け取り評価の遅い方が目立ちます。今一度ルールをご確認の上ご購入お願いしますその為、ご購入後一言メッセージ下さい。無き場合、お取引をお断りする場合があります。到着後、3日以内に必ず受け取り評価下さい。アクセサリー・パーツ···ケース、バッグレベル···上級者



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