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☆Pearl/パール製14\
商品番号 A96339430892
商品名

☆Pearl/パール製14\"x14\"フロアタム用ファイバーケース
ブランド名 パール
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パール製のフロアタム用14\"x14\"ファイバーケースです。傷、汚れ、テープ痕がありますが、割れなどなく使用上問題なく使用できます。※受け取り評価の遅い方が目立ちます。今一度ルールをご確認の上ご購入お願いしますその為、ご購入後一言メッセージ下さい。無き場合、お取引をお断りする場合があります。到着後、3日以内に必ず受け取り評価下さい。アクセサリー・パーツ···ケース、バッグレベル···上級者
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