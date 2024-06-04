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YUKI ファンクラブ限定ライブ　お土産　アクリルスタンド　リストバンド　カード
商品番号 S54466689567
商品名

YUKI ファンクラブ限定ライブ　お土産　アクリルスタンド　リストバンド　カード
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 6,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YUKIファンクラブ限定ライブ２daysお土産アクリルスタンドとリストバンドです。アクリルスタンドは新品、未使用、未開封です。カードカレンダーとステッカーも中に入っているみたいです。リストバンドは使用しました。グリーンは綺麗ですが、ピンクは強く絞められ諦めてカットしました。#YUKI#yuki#ゆきんこ#アクリルスタンド#リストバンド
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