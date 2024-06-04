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商品詳細
YUKIファンクラブ限定ライブ２daysお土産アクリルスタンドとリストバンドです。アクリルスタンドは新品、未使用、未開封です。カードカレンダーとステッカーも中に入っているみたいです。リストバンドは使用しました。グリーンは綺麗ですが、ピンクは強く絞められ諦めてカットしました。#YUKI#yuki#ゆきんこ#アクリルスタンド#リストバンド
http://narcologia.ru/goods/diamond599758.html
http://narcologia.ru/goods/Adder448475.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect291670.html
YUKI ファンクラブ限定ライブ お土産 アクリルスタンド リストバンド カード
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