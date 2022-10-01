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Roland 電子ドラム　訳アリ
商品番号 E44624917684
商品名

Roland 電子ドラム　訳アリ
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Roland電子ドラム長期保管品の為　電源は入りますが両足部分が接触不良でバスドラムが鳴らない時があります。ハイハットはクローズができないのでオープンサウンドのみ鳴るという訳アリ電子ドラムです。練習パットとして割り切って理解して使って頂ける方か、自身で修理して使うよという方のみご購入下さい。3Nでお願いします。種類···電子ドラムアクセサリー・パーツ···その他
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