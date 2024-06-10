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- 【美品】ポケモンカード セレビィv sa
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商品詳細
特徴···SA（フルアート／スペシャルアート）種別···シングルカードポケモンカードセレビィvsaスリーブに入れて暗所にて保管していたため写真のとおり美品です。また、センタリングも良好です。状態は良いですがあくまで自宅保管品であることをご理解のうえご購入下さい。スリーブに入れて防水加工したうえで発送いたします。他にも複数出品しておりますのでよろしければご覧ください。セット売り可能です。#ポケカ#セレビィvsa
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http://narcologia.ru/goods/sucrose130140.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome843543.html
セレビィV(-)(SA-001-023)
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