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- 【ジムバ優勝】最新ミュウVMAXデッキ ポケモンカード 構築済みデッキ
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商品詳細
ジムバトルで優勝したミュウvmaxのデッキです。全てプレイ用でお願いいたします。全て透明なスリーブに入れて発送いたします。画像とイラストが異なる場合があります。カードの効果は同じです。種別···シングルカード種別···複数カード種別/詳細···デッキ
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