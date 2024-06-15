割引《R》鵬雲斎好 銀杏頭飾火箸 ♦︎釜師/十三代 宮崎寒雉♦︎ 230811外2

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ご覧頂きましてありがとうございます。鵬雲斎好銀杏頭飾火箸【釜師/十三代宮崎寒雉】でございます。長年仕舞っておりました。多少の使用感有り。目立った大きな傷み無し。略歴書、左下欠サイズ長さ約30㎝共箱付その他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱がメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。#茶道具#火箸#宮崎寒雉