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キンプリ団扇 4枚セット ペンライト 2WAY ポーチ ショルダー クリアバッグ
商品番号 O39777320407
商品名

キンプリ団扇 4枚セット ペンライト 2WAY ポーチ ショルダー クリアバッグ
ブランド名 ジャニーズ
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気グループ···King\u0026Princeグッズ種類···うちわグッズ種類···ペンライトジャンル···ジャニーズKing\u0026PrinceConcertTour2019のグッズです。ライブの時に開封した為開封済みです。新品未開封ではないですが、ほぼ新品です。型崩れ防止でタオルを入れています。画像添付。新品ではありませんが、型崩れ防止でタオルを入れていたため新品より形が安定して綺麗です。自宅保管の為、神経質な方はお控えください。今は販売していない為レアだと思います。推しを降りた為出品します。キンプリを好きな方にお譲りしたいです。岩橋玄樹くん、平野紫耀くん、永瀬廉くん、高橋海人くん団扇は未開封品。ハートペンライトコンサートで2回ほど使いました。電池もまだまだ使えます。切り替えは、白、赤、黄、青、紫、ターコイズ、ブルーピンクKing\u0026Princeキンプリ平野紫耀永瀬廉髙橋海人岸優太神宮寺勇太バッグサコッシュショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/rouge647410.html
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