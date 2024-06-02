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vestax pdx ターンテーブル脚　4個セット　未使用　①
商品番号 I52552804788
商品名

vestax pdx ターンテーブル脚　4個セット　未使用　①
ブランド名 ベスタスク
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手持ちのターンテーブルの脚が折れた時用に購入しておいたものです。未使用品です。後期のタイプです。新品未使用品ですがすり替え防止のため現状渡しでお願いします。種類···ターンテーブル
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