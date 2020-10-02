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志野茶碗
商品番号 V11725613264
商品名

志野茶碗
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ約8㎝口径約10㎝高台径約5㎝高台高さ約0.4㎝重さ約340g腰のあたりに少し面取りが見られます。木箱付きです。
http://narcologia.ru/goods/recuperation684321.html
http://narcologia.ru/goods/assessor715303.html
http://narcologia.ru/goods/ordering698779.html
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