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商品詳細
高さ約8㎝口径約10㎝高台径約5㎝高台高さ約0.4㎝重さ約340g腰のあたりに少し面取りが見られます。木箱付きです。
http://narcologia.ru/goods/recuperation684321.html
http://narcologia.ru/goods/assessor715303.html
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