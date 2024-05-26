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- 矢沢永吉 非売品 ポイント特典 SBT ロゴ\u0026フデ
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商品詳細
ポイント特典の非売品のスペシャルビーチタオルになります。左上がロゴ、右下がフデとなっております。撮影のため開封しました。テーブルの上で撮影しました。5〜6年くらい前の物だと思います。
http://narcologia.ru/goods/peroration251115.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant842082.html
http://narcologia.ru/goods/perforce962365.html
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