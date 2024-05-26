2脚セット 美品キャンプチェア MOONLANCE ムーンレンス

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椅子の種類···リクライニング収納方式···収束式耐荷重···150～199.9kg使用人数···1人高さ調整の出来る、ハイバックチェアです。大人気チェアですので、お早めにどうぞ♪2つとも家の庭で一回組み立てただけですので、ほぼ新品同様です。肝心の座り心地は、とても良かったです！ワイドながら包まれる感じです。キャンプスタイルの変更にて、諸々断捨離中。即購入歓迎です。バラ売りでほしいという方はご相談ください。他サイトでの出品もあるため、先着順です。購入後すぐに停止しますが、タッチのさで2番目になった方はご容赦くださいませ。