RAISE THE FLAG ハンディ 扇風機　三代目JSB

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商品詳細
新品未開封※自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください三代目JSOULBROTHERSLIVETOUR2019RAISETHEFLAG追加グッズ【RAISETHEFLAGハンディ扇風機】⚫サイズW約9cm×H約19cmストラップ=約6.5cm⚫素材・仕様本体=ABS樹脂ファン=PP電池容量:2600mAh入力電源:DC5.0V/1.0A使用電池:充電式リチウムイオン蓄電池連続使用時間:2～6時間充電時間:約4時間充電回数:約300回材質:ABS(本体)/PP(羽根)付属品:充電用USBケーブル・ストラップ※充電してからご使用ください。※本製品は電流1.0Aになります。電流が異なるとショートする可能性がございますので、付属のUSBケーブル以外は絶対に使用しないでください。----#三代目JSB#ハンディファン#扇風機#コンパクト#持ち運び
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