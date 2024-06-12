【お値下げ】FANTASTICS 虎着ぐるみキーホルダー コンプリセット

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2022年虎着ぐるみキーホルダーFANTASTICSコンプリートセットです。ケースに入れて部屋に飾っておりました。ファン卒のためお譲りします。発送は梱包のうえメルカリ便を予定しております。梱包についてご希望がある場合はご購入前にコメントにてお知らせください。※ケースはついておりません。FANTASTICS八木勇征中島颯太佐藤大樹世界木村慧人堀夏喜瀬口黎弥澤本夏輝ファンタスティックス虎着ぐるみキーホルダー