KAITO グッズ 28点セット

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VOCALOIDボカロイドボカロKAITOカイト昔発売されたグッズの28点詰め合わせとなります。すべて未開封の新品です。セットでご購入される方はこのままお進みください。バラ売りは可能ですが、下記内容をよくお読みいただいた上、ご希望の商品【番号】をコメント欄にてお知らせください。⭕セットはお得な値段を設定しておりますが、バラ売りの場合、定価【※税抜】+手数料+送料となります（合計5000円以上ご購入される方は値引きいたします）⭕税抜価格は各ページにてご確認ください。発送方法はコメントの際にご指定ください。⭕記号について ★が希少品のため、お取引金額3500円以上の方にご購入いただけます。⭕複数の方からバラ売りのコメントをいただき、同一商品をご希望された際、該当商品をより多くご購入いただく方にお譲りするとします。⭕梱包は基本プチプチ2重+防水対策となります。サイズが大きいお品物は箱に入れて発送します。何か不明点がございましたらコメント欄にてご質問ください。