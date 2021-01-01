SHURE SM58 マイク

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商品詳細
3点セット中古品です。新しいものを購入したため出品致します目立った傷や汚れはございませんが、素人管理ですので気になさらない方のみご購入をお願い致します。動作確認済み問題なく使用できます。種類...ダイナミックマイク
http://narcologia.ru/goods/septet328519.html
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