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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。クラリネットVITO簡易清掃済み恐れ入りますが、本品の知識が無いため試奏できておりません。中古品の為金具部分などに曇りがあります。(写真3～6枚目参照)中古品になりますのでキズ、スレ、汚れ等ございます。ご理解のある方のご購入よろしくお願い致します。他にも多種多様なものを出品しておりますので、よろしければ #クリーンスタッフ出品一覧 をご覧下さい。
http://narcologia.ru/goods/moped740068.html
http://narcologia.ru/goods/organization759762.html
http://narcologia.ru/goods/cotton412361.html
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試奏済み】クラリネット VITO Reso-Tone 3-
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RESO-TONE 【動作確認済】B♭クラリネット/プラ管/付属無/VITO/RESO-TONE
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バスクラリネットVITO(ルブランUSA)プラ管バスクラ☆中古美品 ...
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