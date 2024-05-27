クラリネット VITO

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ご覧いただきありがとうございます。クラリネットVITO簡易清掃済み恐れ入りますが、本品の知識が無いため試奏できておりません。中古品の為金具部分などに曇りがあります。(写真3～6枚目参照)中古品になりますのでキズ、スレ、汚れ等ございます。ご理解のある方のご購入よろしくお願い致します。他にも多種多様なものを出品しておりますので、よろしければ #クリーンスタッフ出品一覧 をご覧下さい。