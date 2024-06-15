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【品】大正琴 砂丘 ソプラノ セット
商品番号 N38560542067
商品名

【品】大正琴 砂丘 ソプラノ セット
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧いただきありがとうございます♪鈴木楽器製作所の電気大正琴砂丘ソプラノを出品します。状態は決してよくないですが、ケース付きです。音はでますが、正規の状態がわからないのでジャンク扱いです。#鈴木楽器製作所#鈴木楽器製作所電気大正琴砂丘#電気大正琴#砂丘#ソプラノ#琴爪付きご不明点等ございましたら、コメント欄にお願いいたします(ˊᵕˋ*)
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