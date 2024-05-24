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M156-5 逸公 朱泥 急須 茶注 煎茶 紫砂朱泥壷 朱泥急須　時代古作　D
商品番号 X20520285005
商品名

M156-5 逸公 朱泥 急須 茶注 煎茶 紫砂朱泥壷 朱泥急須　時代古作　D
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂き、有難うございます。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）・高さ　6㎝/横　9.5㎝/幅　6.3㎝/重量　82.3g◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。中国煎茶道具紫砂壷茶道具
http://narcologia.ru/goods/displease386131.html
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