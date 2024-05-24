M156-5 逸公 朱泥 急須 茶注 煎茶 紫砂朱泥壷 朱泥急須　時代古作　D

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商品詳細
商品をご覧頂き、有難うございます。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）・高さ 6㎝/横 9.5㎝/幅 6.3㎝/重量 82.3g◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。中国煎茶道具紫砂壷茶道具
http://narcologia.ru/goods/displease386131.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis118744.html
http://narcologia.ru/goods/freshman309856.html
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