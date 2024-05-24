商品をご覧頂き、有難うございます。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）・高さ 6㎝/横 9.5㎝/幅 6.3㎝/重量 82.3g◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。中国煎茶道具紫砂壷茶道具



M156-5 逸公 朱泥 急須 茶注 煎茶 紫砂朱泥壷 朱泥急須 時代古作 D



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平桃作別煙孟臣（水平壷）、荊渓恵孟臣製の朱泥茶壷（急須） 買取参考 ...



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