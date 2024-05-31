1997年松林トモキ作：【七人揃い】額入り：Hakkeyoi付き

商品名:1997年に製作された松林トモキ氏によるシルクスクリーン版画【七人揃い】がこちらです。アート愛好家や収集家にとって興味深い一品となることでしょう。額縁付きで、そのまま壁に掛けることが可能です。全体的には美しい状態を保っていますが、一部に傷や汚れがあるため、価格はそれを反映しています。購入しただけで全く部屋に飾った事がないのですが、湿気対策等して無かった為、カビ臭など少々の色褪せが有ります!!ご理解頂ける方のご購入をお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)[年代]:1997年[作者]:松林トモキ[アート形式]:シルクスクリーン版画[タイトル]:七人揃い[額縁]:付属[会員冊子]:Hakkeyoi付き心からのご検討をお待ちしております。#松林トモキ#相撲#シルクスクリーン版画#七人揃い#若乃花#貴乃花#曙#武双山#魁皇#武蔵丸#貴浪



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