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たまごっちuni
商品番号 P86709438939
商品名

たまごっちuni
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気タイトル···たまごっち日本おもちゃ大賞2023コミュニケーション・トイ部門大賞TamagotchiUniたまごっちユニパープルアイテムを交換したり、一緒にアクセサリーをハンドメイドをしたり、レシピを教え合うことができるようになりました。【たまウォーク】というお散歩機能があり、実際にユーザー自身が歩くことで、たまごっちをお散歩させる事ができ、1日1回アクセサリーのレシピを貰えるほか、歩けば歩くほど素材をたくさん集めることが出来るようです。セット内容たまごっちユニ充電ケーブル取り扱い説明書1つが新品未開封1つが3日ほど遊びましたが飽きてしまった為開封済みです。2個セットでの出品になります。どちらもパープルです。#たまごっちuni#たまごっち
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