ポケモンカード　構築済みデッキ　10/7 ジムバトル優勝レシピ　ラウドボーンex

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即購入可能です。ジムバトル優勝レシピのラウドボーンexデッキとなります。デッキ内容につきましては2枚目画像にてご確認お願いします。状態につきましては目立った傷はありませんがプレイ用で考えてください。デッキ販売実績30件以上あり好評いただいております。できる限り他の方より安く出品してますのでお値下げは今のところ考えたないです！透明スリーブに入れたまま濡れ折れ対策し梱包して発送させていただきます。ポケモンカードポケカtier4リザードンexテラスタル悪リザードンアルセウスVstarアルセウスVかがやくリザードンピジョットex初心者おすすめデッキバトルVIPパス構築済みデッキ環境デッキポケカデッキレイジングナーフ