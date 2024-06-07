モンハンライズサンブレイク　アミーボ　フィギュア

モンスターハンターのアミーボ6個セットです！開封後はあまり触れておらず、目立った傷は見受けられませんが素人管理ですのでその点はご了承ください。箱は捨ててしまったのでプチプチなどの緩衝材で包装して発送させていただきます。別売りは不可、即購入は可能です！気になる点があればお気軽にお声掛けください！よろしくお願いします^_^



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