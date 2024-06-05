陶器製　色絵金彩　招き猫　貯金箱　縁起物　置物　N　5565C

大きさ 高さ約32cm 幅約18cm×約28cm重さ約2217ｇ全体的に痛みや傷が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。



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