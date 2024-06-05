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【極美品】ブラッキー プロモ nagaba yu 長場
商品番号 X77422660304
商品名

【極美品】ブラッキー プロモ nagaba yu 長場
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。自引きのワンオーナー品になります。ブラッキーyunagabaプロモセンタリング良好、傷等は見られず美品のため、PSA10を狙える個体かと思います。画像をご確認の上、ご検討ください。ご安心してご購入していただくため、以下の方法にて保管をしております。【パックの引き方】使い捨ての清潔な手袋で自引き後、即スリーブ【保護】KMC製インナースリーブKMC製アウタースリーブTCGフルプロテクトスリーブ(ローダー)→その後防湿庫にて保管。発送時は上記スリーブの上に、水濡れ、折り曲げ対策をして送らせて頂きます。すり替え防止のため、返品はお受けできません。【検索用】ポケモンポケモンカードポケカスカーレットバイオレットピカチュウミュウブラッキーブイズイーブイギラティナミュウツーリザードンルギアソルガレオソルルナレックウザニンフィアエーフィSARARURSRSSRHRSACHRVMAXGXパックPSA10BOXシュリンク付きシュリンクプロモゴルピカプレシャス見返り美人ムンク夏ポケカポンチョミモザリーリエルチアソニアかんこうきゃくアセロラカミツレシロナカイカスミソニアこわいおねえさんオカルトマニアナンジャモミモザエリカカミツレリーリエの全力ピッピセレナメイマリィマオスイレンアローラユウリブルーフウロルザミーネシールドタッグチームドリームリーグミラクルツインスカイレジェンドタッグボルトウルトラシャイニー裂空のカリスマシャイニースターVMAXクライマックスシャイニースター漆黒のガイスト白銀のランスイーブイヒーローズ摩天パーフェクト蒼空ストリーム双璧のファイター連撃マスターVMAXクライマックスフュージョンアーツタイムゲイザースペースジャグラーロストアビス白熱のアルカナパラダイムトリガーVSTARユニバースクレイバーストポケモンカード151VMAXライジング
http://narcologia.ru/goods/stage913897.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox136839.html
http://narcologia.ru/goods/protein476234.html

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