【極美品】ブラッキー プロモ nagaba yu 長場

ご覧頂きありがとうございます。自引きのワンオーナー品になります。ブラッキーyunagabaプロモセンタリング良好、傷等は見られず美品のため、PSA10を狙える個体かと思います。画像をご確認の上、ご検討ください。ご安心してご購入していただくため、以下の方法にて保管をしております。【パックの引き方】使い捨ての清潔な手袋で自引き後、即スリーブ【保護】KMC製インナースリーブKMC製アウタースリーブTCGフルプロテクトスリーブ(ローダー)→その後防湿庫にて保管。発送時は上記スリーブの上に、水濡れ、折り曲げ対策をして送らせて頂きます。すり替え防止のため、返品はお受けできません。【検索用】ポケモンポケモンカードポケカスカーレットバイオレットピカチュウミュウブラッキーブイズイーブイギラティナミュウツーリザードンルギアソルガレオソルルナレックウザニンフィアエーフィSARARURSRSSRHRSACHRVMAXGXパックPSA10BOXシュリンク付きシュリンクプロモゴルピカプレシャス見返り美人ムンク夏ポケカポンチョミモザリーリエルチアソニアかんこうきゃくアセロラカミツレシロナカイカスミソニアこわいおねえさんオカルトマニアナンジャモミモザエリカカミツレリーリエの全力ピッピセレナメイマリィマオスイレンアローラユウリブルーフウロルザミーネシールドタッグチームドリームリーグミラクルツインスカイレジェンドタッグボルトウルトラシャイニー裂空のカリスマシャイニースターVMAXクライマックスシャイニースター漆黒のガイスト白銀のランスイーブイヒーローズ摩天パーフェクト蒼空ストリーム双璧のファイター連撃マスターVMAXクライマックスフュージョンアーツタイムゲイザースペースジャグラーロストアビス白熱のアルカナパラダイムトリガーVSTARユニバースクレイバーストポケモンカード151VMAXライジング



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