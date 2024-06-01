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ヌーボ　NUVO jSAX KIT C調サックス
商品番号 C66226875114
商品名

ヌーボ　NUVO jSAX KIT C調サックス
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ＮＵＶＯのjSAXです2020年に楽器店で新品を購入しました備品は全て揃っています備品のグリス、予備リードは未使用のままです楽器についての詳しくことはわかりません自宅保管のため気になる方はご遠慮ください#ヌーボ#nuvo#jsax#楽器#サックス#SAX
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