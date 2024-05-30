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新品 20㎝ 無属性 ぬいぐるみ 激かわ 着せ替え 服＋本体
商品番号 W47550112241
商品名

新品 20㎝ 無属性 ぬいぐるみ 激かわ 着せ替え 服＋本体
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,659 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ハイクオリティ★服だけで2590円以上で出品されている物になりますので、とってもお得です♡1点のみ！大人気！新作入荷！新品！早い者勝ち！即購入ok！無属性ぬいぐるみ20㎝本体と服のセットです★服の作りもかなりしっかり作られています！スケルトンなし他でも出品してますので購入され次第削除いたします、すみませんm(__)m発送前に十分検品しておりますが、韓国で購入したものですので海外製品のため製作工程上で縫い目の多少のずれ、小さな傷、配送時の折りシワ、特殊加工における匂い、糸の始末、混入、形のゆがみなどがみられる場合があります。日本製品とは異なりますので、ご了承の上お買い求め頂けますようお願い致します。防弾少年団(ぼうだんしょうねんだん）RAPMONSTER（ラップモンスター)JIN（ジン）SUGA（シュガ）J-HOPE（ジェイホープ）JIMIN（ジミン）V（ブイ）JUNGKOOK（ジョングク）バンタンぬいちゃん専用服王一博肖戦白髪狐猫オオカミアース包帯
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