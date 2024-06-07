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- 【ZENON】ミュージックベル・ゴールド27音セット クッションケース
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商品詳細
［正常品］概ね綺麗です［付属品］クッションケース商品情報ゼンオン ミュージックベル・ゴールド 27音セットミュージックベル・ゴールドシリーズはブラス（真鍮製）のベルを使用し、一段と表現力もアップしました。音域の幅も広く、発表会やホームパーティーでの演奏に最適です。■セット内容：27音（G-1NからG-25N・G-32N・G33N）■ベル塗装：金メッキ■クラッパー：ゴム製■ハンドル：樹脂製■ベル材質：G-25NからG-22N＝真鍮製／音高G-1NからG-21N、G-32N、G-33N＝鉄製■ケース：HC-27寸法：直径：74mm、高さ：148mm重量：96g写真を参考に判断してください❣️#mitch出品楽器関係一覧
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