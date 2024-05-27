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1/72 ミニクーパーコレクション
商品番号 B77160619767
商品名

1/72 ミニクーパーコレクション
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○即購入可　○バラ売り不可ダンボールに入れて暗所で保管しておりました。箱から出して展示はしておりませんが、初期キズ、塗装ムラ等は予めご了承下さい。完全美品を求めている方はご遠慮下さい。ジャンル（ミニカー）···車スケール···1/72
http://narcologia.ru/goods/recommended742790.html
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