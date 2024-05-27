1/72 ミニクーパーコレクション

○即購入可 ○バラ売り不可ダンボールに入れて暗所で保管しておりました。箱から出して展示はしておりませんが、初期キズ、塗装ムラ等は予めご了承下さい。完全美品を求めている方はご遠慮下さい。ジャンル（ミニカー）···車スケール···1/72



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