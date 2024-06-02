新品未使用品 ちいかわ ラッコ ぷちミニマスコット 飯店 パジャマ 天使と悪魔

※商品内容ちいかわぷちミニマスコットラッコちいかわ飯店パジャマパーティー天使と悪魔4点まとめ売りです※商品状態新品未開封品になります。コレクションとして購入していたものなので、暗所で大切に保管していました。お顔を見てお気に召して下さったらお迎えいただけると嬉しいです。ラッコさん好きな方に是非※購入即購入OK。※発送方法水濡れ防止を行いメルカリ便で発送させて頂きます。※以下、検索用です人気タイトル···ちいかわグッズ種類···その他



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