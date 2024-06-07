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CSMロストドライバーver.1.5、CSMエターナルエッジ
商品番号 G47854587216
商品名

CSMロストドライバーver.1.5、CSMエターナルエッジ
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 11,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CSMロストドライバーver.1.5とCSMエターナルエッジのセットです。プレミアムバンダイから購入したもので、新品未開封です。伝票跡なし段ボールに入れて発送致します。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful51751.html
http://narcologia.ru/goods/diamond559758.html
http://narcologia.ru/goods/conception533557.html

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