CSMロストドライバーver.1.5、CSMエターナルエッジ

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商品詳細
CSMロストドライバーver.1.5とCSMエターナルエッジのセットです。プレミアムバンダイから購入したもので、新品未開封です。伝票跡なし段ボールに入れて発送致します。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful51751.html
http://narcologia.ru/goods/diamond559758.html
http://narcologia.ru/goods/conception533557.html
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