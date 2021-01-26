桂浜水族館 おとどちゃん 海獣アクションソフビ デハラユキノリ ...

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商品詳細
◯概要おとどちゃんのソフビです。足には◯/15という形で番号が書いてあります。日の当たらないところで飾っていました。目立った汚れはありませんが、一度人手に渡った物であることをご了承いただきご購入お願いいたします。
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