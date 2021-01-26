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桂浜水族館　おとどちゃん　海獣アクションソフビ　デハラユキノリ
商品番号 V91253852567
商品名

桂浜水族館　おとどちゃん　海獣アクションソフビ　デハラユキノリ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯概要おとどちゃんのソフビです。足には◯/15という形で番号が書いてあります。日の当たらないところで飾っていました。目立った汚れはありませんが、一度人手に渡った物であることをご了承いただきご購入お願いいたします。
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