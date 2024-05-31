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時代提げ物　唐木黄楊木彫刻　正次銘　魚　根付　C　4655
商品番号 A95223823985
商品名

時代提げ物　唐木黄楊木彫刻　正次銘　魚　根付　C　4655
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 4,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約3.5cm　幅約5.3cm×1.8cm　重さ約15g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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