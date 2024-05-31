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- Ｋ８１５ 茶碗 『高橋介炎造』『鷺絵写』『御本手茶碗』 抹茶碗 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 ⒎5cm横幅 約 1⒊5cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態概ね良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/providence180294.html
http://narcologia.ru/goods/rouge943410.html
http://narcologia.ru/goods/flight915828.html
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