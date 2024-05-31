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Ｋ８１５　茶碗　『高橋介炎造』『鷺絵写』『御本手茶碗』　抹茶碗　共箱　茶道具
商品番号 J12498935451
商品名

Ｋ８１５　茶碗　『高橋介炎造』『鷺絵写』『御本手茶碗』　抹茶碗　共箱　茶道具
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　⒎5cm横幅　約　1⒊5cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態概ね良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/providence180294.html
http://narcologia.ru/goods/rouge943410.html
http://narcologia.ru/goods/flight915828.html
Ｋ８１５　茶碗　『高橋介炎造』『鷺絵写』『御本手茶碗』　抹茶碗　共箱　茶道具
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◾️信楽焼 髙橋介炎 介炎窯 御本抹茶茶碗◾️ - 工芸品
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京都はしもと製陶所 茶道具と抹茶碗の通販・販売
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