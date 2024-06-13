オタマトーン スイーツ (チョコレート) さわってカンタン電子楽器 未使用品

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オタマトーンスイーツ(チョコレート)さわってカンタン電子楽器明和電機未使用・長期保管品サイズ：サイズ:W69×H270×D71mmテスト用電池単4乾電池×3個付属未開封なので動作確認はしておりません※テスト電池を付属しておりますが、動作不良を起こす可能性がございます。その際には市販の電池に交換してご利用ください。送料込みですのでお値下げはお断りいたしますコメント不要即購入OKです#明和電機#オタマトーンスイーツ_チョコレート_さわってカンタン電子楽器