Technics SL1200 mk3

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種類···ターンテーブルブランド名:Technicsテクニクス 商品名:SL-1200MK3付属品:本体（写真に写っている物）【状態・注意事項】☆使用感は若干ありますが動作確認済みになります。☆アームを固定している部分が破損しています。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。■完品をお求めの方はご購入の際はご留意くださいm(__)m