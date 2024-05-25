美品 ZEN-ON バスリコーダー 5500B ゼンオン ハードケース付き

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ZEN-ONゼンオン木製バスリコーダー5500Bハードケース付きです！演奏上問題のあるようなダメージはなく、経年の割には状態は良好かと思います♪全体的に非常に綺麗な状態ですがメンテナンス前提での購入をお願いいたします。出品に際しまして全体的にできる範囲で磨き上げを行いました。あくまでもリユースですのでご理解のある方のみよろしくお願い致します♪