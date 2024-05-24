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- ポケモンカードゲーム レイジングサーフ シュリンク付き 1BOX 新品 未開封品
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商品詳細
新品、未開封ポケモンカードゲームレイジングサーフシュリンク付きです。ポケモンセンターオンラインにて購入です。納品書あり即日発送可能です。新品・未開封ですが、自宅保管です。ご理解頂ける方よろしくお願い致します。水濡れ対策をしてメルカリコンパクト専用箱にて即日発送させて頂きます。 すり替え防止の為返品は受け付けておりません。ススカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーブポケモンカードゲームボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/peroration490915.html
http://narcologia.ru/goods/approximate85320.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild23752.html
ポケモンカードゲーム レイジングサーフ シュリンク付き 1BOX 新品 未開封品
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