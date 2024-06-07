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【もはやレア】Gorillaz T−Shirt(M) サマソニ ’01
商品番号 H58675195152
商品名

【もはやレア】Gorillaz T−Shirt(M) サマソニ ’01
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,298 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類...Tシャツご覧いただきありがとうございます。GorillazのT−Shirt　です。SummerSonic’01で購入。シンボル的配置のデザインがシンプルです。夜、partyで目立ちます。【仕様】カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）【状態】経年相応の貫禄。古着としての風合いの範疇だと思います。機能を損なうダメージ、汚れ等はございません。【サイズ寸法】SIZE：M身幅：約48cm(+0〜2cm)身丈：約68cm(+0〜2cm)肩幅：約46cm▶▶▶＊神経質な方・古着及び中古品にご理解のない方・新同品お求めの方のご入札はお控え下さい。＊商品の特性上、値下げ交渉・クレーム・返品は致しかねますので、何卒ご了承ください。＊受取後は、速やかにお取引の完了を厳守でお願いします。写真を参照の上、ご理解とご納得の上の購入をお願い致します。(⁠・⁠∀⁠・⁠)コメント無し即購入OK‼#古着　#T−Shirt　#フジロック　#FUJIROCK　#SummerSonic　#サマソニ　#anvil　#Gorillaz　#Blur　#vintage
http://narcologia.ru/goods/procurement529633.html
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【もはやレア】Gorillaz T−Shirt(M) サマソニ ’01
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