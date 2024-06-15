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ブラッキー プロモ nagaba 長場雄 未開封 三枚おろし
商品番号 S29129818316
商品名

ブラッキー プロモ nagaba 長場雄 未開封 三枚おろし
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品からこちらのページを見て頂きありがとうございます！別ページとの合わせての購入も可能ですので、お気軽にコメントしてください！！パックの銀紙部分のみを剥がしています。未開封状態で保管されたい方にオススメです！！※未開封ではありますが、細かい状態の確認が必要な方はコメントしてください。梱包はパックローダーの外側に梱包し封筒入れて発送します。パックローダーが不要な方はローダー代をお値引させてもらいます。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)
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