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【真作】秩父三十四ヶ所霊場集印肉筆掛軸/仏事掛/掛軸/名家伝来/AA-459
商品番号 H56057622188
商品名

【真作】秩父三十四ヶ所霊場集印肉筆掛軸/仏事掛/掛軸/名家伝来/AA-459
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は多少の糊シミあります。その他は表装共に良好です。　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　　縦　195㎝×幅　66㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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