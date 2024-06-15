

【真作】秩父三十四ヶ所霊場集印肉筆掛軸/仏事掛/掛軸/名家伝来/AA-459 【真作】秩父三十四ヶ所霊場集印肉筆掛軸/仏事掛/掛軸/名家伝来/AA-459



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【真作】【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は多少の糊シミあります。その他は表装共に良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 195㎝×幅 66㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。