乃木坂４６　橋本奈々未　直筆　サイン　ELO

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商品詳細
乃木坂46橋本奈々未さん直筆サイン入りELOです。以前メルカリで購入しましたが、金欠のため手放します。ELOのプレゼント企画の当選品だそうです。表紙に大きくサインが入っています。
http://narcologia.ru/goods/injure134567.html
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