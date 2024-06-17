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BBM 2023 ジェネシス 佐々木朗希 50枚限定
商品番号 Q82851003722
商品名

BBM 2023 ジェネシス 佐々木朗希 50枚限定
ブランド名 ベースボールマガジン
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBMベースボールカード2023GENESISジェネシス千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希ELITEOFNINE50枚限定開封後すぐにスリーブに入れて保管しております。初期擦れ等気にされる方、完璧を求める方はご遠慮ください。水濡れ、折れ防止してポスト投函になります。
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