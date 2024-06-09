エネルリーダーパラレル2枚

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商品詳細
エネルリーダーパラレル2枚です。開封後、すぐにスリーブに入れております。目立った傷等、見当たりませんが、初期傷等はご了承ください。よろしくお願い致します。#ワンピース#ワンピースカード#エネル#エネルリーダーパラレル#リーダーパラレル#新時代の主役
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