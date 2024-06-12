サンリオ　チェキ用ホルダー　トレカホルダー　トレカケース　シナモン　マイメロ

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商品詳細
トレカケース15個セットです。バラ売りは考えておりません。サイズ合わせのために、試しに入れた程度で持ち歩いたりなどはしていませんが、初期スレなどがビニール素材でつきやすいためあると思われます。元々入っていた袋がないものとあるものがあります。夢みるエンジェルデザインシリーズのポムポムプリンのものは、試し入れしておりません。いずれも中古品のため、気になる方はご遠慮ください。エンジョイアイドルシリーズチェキ用ケーストレーディングカード用ホルダーカードケースパスケース夢みるエンジェルデザインシリーズ夢みるエンジェルモスバーガーキティハローキティマイメロディシナモロールポムポムプリンポチャッコクロミタキシードサムコロコロクリリンまとめ売り
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サンリオ トレカケース チェキケース マイメロの通販 by いろな's shop ...
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