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サンリオ　チェキ用ホルダー　トレカホルダー　トレカケース　シナモン　マイメロ
商品番号 B86653714428
商品名

サンリオ　チェキ用ホルダー　トレカホルダー　トレカケース　シナモン　マイメロ
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 5,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トレカケース15個セットです。バラ売りは考えておりません。サイズ合わせのために、試しに入れた程度で持ち歩いたりなどはしていませんが、初期スレなどがビニール素材でつきやすいためあると思われます。元々入っていた袋がないものとあるものがあります。夢みるエンジェルデザインシリーズのポムポムプリンのものは、試し入れしておりません。いずれも中古品のため、気になる方はご遠慮ください。エンジョイアイドルシリーズチェキ用ケーストレーディングカード用ホルダーカードケースパスケース夢みるエンジェルデザインシリーズ夢みるエンジェルモスバーガーキティハローキティマイメロディシナモロールポムポムプリンポチャッコクロミタキシードサムコロコロクリリンまとめ売り
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